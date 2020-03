Covid-19, più di 300 le persone controllate dalla Municipale, 4 denunce

I numeri dei servizi messi in campo dalla Polizia Locale di Termoli per far fronte all’emergenza Covid-19

Quattro denunce effettuate dalla Polizia Municipale in due settimane di emergenza. E’ questo il bilancio che arriva da Termoli dove gli agenti della Municipale stanno lavorando h24 con due pattuglie che circolano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative in vigore per l’emergenza del Covid-19. Di queste quattro denunce due persone sono state trovate al Terminal Bus di sera mentre aspettavano il bus ma non avevano motivi validi per stare a Termoli visto che erano residenti altrove e sono stati quindi denunciati per falsa dichiarazione. Altre due persone, invece, sono state denunciate perché si trovavano all’interno di un bar nonostante il divieto emanato dal Governo Conte. L’attenzione degli agenti si è soffermata proprio sulla zona di via Martiri della Resistenza dove si trova anche la stazione degli autobus anche se sono in corso controlli ovunque e da giorni una macchina della Protezione Civile sta girando all’interno della città per ricordare ai residenti l’obbligo di restare all’interno delle proprie abitazioni e di non andare in giro. Nel totale sono state 314 le persone di cui è stata controllata l’autocertificazione e 80 le attività passate al setaccio.