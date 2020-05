Covid-19, pianificati controlli nei luoghi di lavoro per la ripresa delle attività

In base alle nuove indicazioni contenute nel D.P.C.M. dello scorso 26 aprile sulla ripresa di un maggior numero di attività produttive e commerciali, si è imposta la necessità di pianificare adeguati servizi di controllo finalizzati a verificare il rispetto nei luoghi di lavoro delle misure di sicurezza imposte dal provvedimento governativo in argomento.

A tal riguardo, all’esito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 30 aprile, sulla base delle indicazioni di coordinamento dettate dal Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, si è svolto in Questura un tavolo tecnico per l’attuazione dei controlli, presieduto dal Questore Conticchio, al quale hanno preso parte i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie Municipali di Campobasso e di Termoli nonché di Asrem, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INPS e INAIL.

Nell’ambito di tale consesso è stata pianificata una prima fase dei controlli che non avranno solo finalità repressiva ma saranno improntati soprattutto a rafforzare il convincimento che la tutela della salute dei lavoratori è un tassello fondamentale per garantire il benessere dell’intera collettività. Gli accertamenti saranno svolti presso le aziende attualmente in attività nella provincia di Campobasso secondo criteri che garantiranno massima sinergia tra le forze di polizia e gli altri Enti deputati a tali controlli