Covid 19, Petacciato sanifica le strade. Montenero detta le regole

L’assessore Contucci batte sulle modalità di conferimento della differenziata: «E’ fondamentale essere attenti»

«Stanotte effettueremo la sanificazione per le vie principali del paese». E’ questa la comunicazione che è stata postata su Facebook dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. «Serve ad abbassare il rischio contagio per contatto da oggetti di qualche punto percentuale. Ma quello che riduce veramente il contagio – ha affermato Di Pardo – è evitare il contatto tra noi. Perché questo è il principale canale del contagio. Quindi bisogna stare a casa. Se continuiamo ad uscire come se nulla fosse, se il parchetto risulta frequentato come non mai, se l’unico bar aperto perché la legge lo prevede è sempre pieno… allora vuol dire che non abbiamo capito nulla».

A Montenero, invece, l’assessore all’Ambiente Simona Contucci punta l’attenzione sulle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti. «Bisogna acquisire la consapevolezza che in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo – dichiara l’assessore Contucci – è di fondamentale importanza essere più attenti ad ogni nostra singola azione quotidiana, perché può risultare determinante per il bene collettivo. Per questa ragione invito tutti a seguire le regole di buonsenso divulgate dall’Istituto Superiore di Sanità (che troverete elencate più in basso e nell’apposita locandina) in merito al conferimento dei rifiuti, sia per chi è positivo al Covid-19 o in stato di quarantena obbligatoria, sia per chi non è affetto dal virus; si tratta di regole basilari che spero vengano applicate e seguite da tutti. Raccomando inoltre a coloro che non si trovano in stato di quarantena obbligatoria, di non conferire tutto indistintamente nell’indifferenziata (secco residuo), perché saranno passibili di sanzioni. In questo momento ognuno di noi si deve sentire parte attiva di questa comunità, nel rispetto delle regole, senza mettere gli operatori nella spiacevole condizione di dover comminare multe. Invito infine in nostri concittadini a limitare gli accessi all’isola ecologica per i soli casi di effettiva necessità (e non, ad esempio, per una semplice busta di plastica in più che non si vuole conservare in casa), rinviando ogni conferimento di altri materiali a momenti meno complicati di quello attuale, anche al fine di non ostacolare il lavoro degli addetti. Informo inoltre che proprio per quanto concerne l’apertura attuale dell’isola ecologica, siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte della ditta che la gestisce ed, eventualmente, delle autorità competenti».