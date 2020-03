Covid-19: operativa la sede della Misericordia di Termoli, in stand-by il servizio 118

«Da questa notte il servizio 118 fornito dalla Misericordia di Termoli è in “standby” per isolamento dei dei volontari non positivi al virus ma che sono stati in contatto con soggetti positivi. Le sirene che eventualmente sentirete, non saranno le sirene locali –ha spiegato Patrizia Colantuoni, volontaria della Misericordia via facebook- ma importate dall’ alto Molise. La nostra sede di Termoli in via Biferno è aperta, operativa e più sterile di una sala operatoria (usiamo l’ozono). Stiamo garantendo il servizio trasporto dializzati, stiamo garantendo il servizio accoglienza ai senza fissa dimora, stiamo garantendo il servizio trasporto diversamente abili. Siamo a disposizione e per qualsiasi informazione potete contattare i numeri 0875/702727 e 3358052647».