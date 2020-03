Covid-19, nuovo caso positivo a Riccia. «Situazione sempre monitorata»

Nuovo caso di tampone positivo al Covid-19 a Riccia. A comunicarlo è stato il primo cittadino di Riccia durante una trasmissione di Teleregione Molise. Il primo cittadino, Testa, ha detto che la situazione naturalmente è costantemente monitorata. Il Comune del Fortore, come noto, insieme a Montenero di Bisaccia è diventata zona rossa. A intervenire, due giorni fa, è stato il governo regionale con una ordinanza per la gestione dell’emergenza relativa al coronavirus. Toma ha firmato due ordinanze. I due territori dunque sono strettamente monitorati. Naturalmente l’invito, ma per tutti i cittadini della regione, è sempre quello di uscire il meno possibile e solo per motivazioni urgenti.