Covid-19, nella notte sanificate scuole e locali del Comune di Termoli

TERMOLI. Il personale della Quark per tutta la notte ha continuato l’opera di sanificazione delle scuole di Termoli. Un lavoro teso al contenimento della diffusione del Coronavirus e di quanto stabilito dal sindaco, Francesco Roberti, e dall’amministrazione comunale in questo particolare momento. Sanificati anche tutti i locali e gli stabili del comune, il centro sociale di via Tevere e i mezzi della polizia municipale. Senza sosta dunque il lavoro programmato dall’amministrazione comunale per cercare di fare il possibile in questa fase emergenziale di contrasto al Coronavirus.

