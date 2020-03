Covid-19, muore allo Spallanzani l’82enne di Sesto Campano

Si tratta della prima vittima molisana dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Ancora in quarantena i familiari stretti

E’ deceduto alla Spallanzani di Roma M.B., l’82enne di Sesto Campano colpito da Coronavirus. Si tratta del primo morto molisano in seguito ad infezione da Covid-19. L’uomo si trovava ricoverato nella Casa di Riabiliazione San Raffaele di Cassino quando è stato affetto dai primi sintomi di Covid-19 e immediatamente trasferito presso lo Spallanzani di Roma dove, purtroppo, ieri sera, 8 marzo, è deceduto. Non ancora sono chiare le modalità con cui, eventualmente, saranno svolti i funerali dell’uomo né dove potrebbe essere tumulata la salma considerando che sono state inibite tutte le cerimonie pubbliche. Restano in quarantena i familiari stretti dell’uomo, la figlia, il compagno e i figli della coppi