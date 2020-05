Covid-19, le misure del Comune di Vinchiaturo per i tributi locali

VINCHIATURO. La Giunta del Comune di Vinchiaturo ha deliberato una serie di misure in tema di tributi locali per il contenimento degli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. «L’Amministrazione viene incontro alle esigenze di cittadini, piccole imprese ed esercenti commerciali trovatisi in difficoltà per il protrarsi delle misure restrittive attuate. Per quanto riguarda la Tosap, è sospeso il pagamento della tassa di occupazione sul suolo pubblico in attesa di poterla applicare con una riduzione dell’80% ove il Governo emani una misura che consenta tale sostanziale riduzione agli enti locali, o l’auspicabile esenzione totale dalla tassa. È comunque consentita ai richiedenti la possibilità di aumentare lo spazio di suolo pubblico da occupare per far fronte alla necessità di distanziamento della clientela. È sospeso, inoltre, il pagamento della tassa sui rifiuti, in attesa dei provvedimenti del Governo che possano consentire agli enti locali di applicare la riduzione o l’esenzione per le attività imprenditoriali che lo richiedono, a fronte della chiusura dalle stesse subita nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. È sospesa per l’intero anno anche la tassa sulla pubblicità delle insegne e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda mensa e trasporto scolastico, saranno restituite, alle famiglie che ne faranno richiesta, le somme versate e non utilizzate se i figli non potranno usufruire del servizio per l’anno 2020/2021, oppure sarà concesso di utilizzare per l’anno scolastico 2020/2021 le somme versate per i mesi in cui il servizio non è stato erogato».