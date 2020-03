Covid-19: la provincia pentra, dopo essere diventata un caso nazionale, registra i primi positivi

Si tratta di un paziente del Neuromed e di un medico di Filignano tornato da una settimana bianca in Trentino

È stata l’ultima provincia di Italia ma alla fine, anche nel territorio pentro, si registrano i primi casi di Coronavirus. La provincia di Isernia era diventata un caso nazionale. Le telecamere dei maggiori network nei giorni scorsi avevano raggiunto il Molise proprio per fare un giro in un territorio dove non ancora si era registrato un caso. Nella mattinata odierna il primo: come noto, si tratta del paziente ricoverato all’Istituto Neuromed. Il secondo tampone positivo a Filignano (ad annunciarlo in un post su Facebook è stato il primo cittadino): si tratta di un medico tornato da poco da una settimana bianca in Trentino.