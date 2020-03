Covid-19, la Giunta di Isernia approva il regolamento per lo smart working

La giunta comunale di Isernia, su proposta dell’assessore alle risorse umane Linda Dall’Olio, con atto n. 42 del 10 marzo, ha deliberato l’approvazione del «Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19». «L’adozione di questo regolamento – si legge in una nota stampa – si è resa necessaria per consentire ai dipendenti comunali, che ne abbiano necessità e facoltà, di beneficiare dello smart-working durante l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. E’ stato indispensabile, quindi, dettare disposizioni urgenti per l’accesso alla modalità “agile” per le categorie di dipendenti individuate dalla Direttiva 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e regolamentarne il lavoro al fine di garantire il corretto andamento dell’attività amministrativa comunale. Il regolamento è consultabile online all’albo pretorio del sito web del Comune di Isernia».