Covid-19, in Molise c’è la 20esima vittima ma aumentano i guariti

Sono 115 i tamponi effettuati da ieri sera e non c’è nessun altro positivo. E’ questo quanto emerge dal Bollettino dell’Asrem di oggi, giovedì 23 aprile. Purtroppo c’è da registrare la 20esima vittima da Covid-19 in Regione, si tratta di un paziente di 60 anni di Campobasso che era ricoverato in Terapia Intensiva presso il Cardarelli. I guariti sono 2, un operatore Gea medica e un ospite della casa di riposo di Cercemaggiore. Intanto sono 199 i casi attualmente positivi. I ricoverati passano a 14, 13 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Sino ad oggi sono stati processati 4478 tamponi.