Covid-19, i positivi salgono a 121 con 14 nuovi casi. Estubate tre persone

La conferma arriva dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano

CAMPOBASSO. E’ arrivato il nuovo bilancio relativo all’emergenza Coronavirus in Molise. Come confermato dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, il bilancio dei casi positivi sale a 121 unità, con 14 nuovi così distribuiti tutti in provincia di Campobasso: 9 a Campobasso, 2 a Ripalimosani, 2 a Riccia, uno a Montenero di Bisaccia con ricoveri per Covid-19 anche a Termoli e Isernia. Ma c’è anche una buona notizia, ossia che 3 persone sono state estubate questa mattina, sabato 28 marzo.