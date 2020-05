La quota di deceduti a causa del Covid-19 sale a 22. E’ deceduta questa mattina, 3 maggio, una donna classe 1935 proveniente dalla casa di riposo Tavola Osca e che era stata ricoverata direttamente a Campobasso in Malattie Infettive dal 3 aprile. Per lei non c’è stato nulla da fare. E così i morti in Molise per il Coronavirus salgono a 22.