Covid-19, gli ultimi aggiornamenti dal sindaco di Montenero

REDAZIONE TERMOLI

«Informo la cittadinanza-si legge in una nota del sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini- che ad oggi i casi accertati di Covid-19 a Montenero di Bisaccia restano tre e che i pazienti sono attualmente in carico al servizio sanitario regionale.

A scopo precauzionale riferisco inoltre che ci sono alcune persone in quarantena, al solo fine di superare il periodo di incubazione e rimuovere eventuali dubbi su un presunto contagio; a tale proposito voglio ricordare a tutti di non creare allarmismi su nomi di presunti o improbabili contagiati, ma di affidarsi solo alle fonti ufficiali e accreditate. Anche noi, attraverso i nostri canali di comunicazione del Comune, continueremo a svolgere questo ruolo.

Ricordo ancora che nel pomeriggio di ieri ho provveduto a emanare due ordinanze con le quali si vietano sostanzialmente le visite di parenti ed estranei all’interno della Casa di Riposo “Villa Santa Maria” fino a lunedì 9 marzo (l’ingresso è consentito solo agli operatori in servizio presso la struttura, al personale amministrativo e sanitario e a qualunque altro soggetto avente un ruolo funzionale alle attività della struttura stessa), e si sospendono tutte le manifestazioni, iniziative o eventi sportivi in luoghi pubblici o privati, fino a domenica 8 marzo.

Sento di raccomandare ancora una volta tranquillità e buonsenso e invito tutti i cittadini di attenersi alle regole di prevenzione e precauzione indicate dal Ministero della Salute, opportunamente declinate dalla Regione Molise in alcune slide che troverete sulla pagina Facebook del Comune di Montenero di Bisaccia».