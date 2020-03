Covid-19, gli studenti destinano fodi alla Protezione Civile

L’iniziativa dei ragazzi dell’Omnicomprensivo di Larino. I fondi sarebbero serviti all’acquisto delle borracce ecologiche

Hanno deciso di destinare i soldi raccolti per l’acquisto delle borracce ecologiche alla Protezione Civile gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Larino. Si tratta di una iniziativa importante all’epoca del Coronavirus. «In questi giorni così intensi e drammatici la scuola è sempre al centro dell’attenzione: se ne parla per la didattica a distanza, ci si chiede quando e se potrà riaprire, si discute sull’opportunità o meno di interrogare e valutare on line. Ma la scuola, per fortuna, non è semplicemente la sommatoria di nozioni, formule, regole, e gli insegnanti non sono semplici dispensatori di nozioni. La scuola è anche dialogo, confronto, vita, rapporto, solidarietà. Il percorso educativo continua dunque anche a distanza, tanto che dagli studenti dell’omnicomprensivo di Larino, sezione Liceo D’Ovidio, arriva l’idea di destinare alla Protezione Civile (emergenza Corona virus) quanto da loro raccolto in precedenza per l’acquisto delle borracce ecologiche. Un piccolo ma concreto segno di speranza, un gesto che esprime quale sia la stoffa più vera della nostra umanità: commuoversi e condividere il dolore dell’altro».