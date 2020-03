Covid-19, Fiat sospese le attività dopo il decreto del Governo Conte

Per il rientro si attende la fine dell’emergenza. Un provvedimento molto atteso dai lavoratori e dai sindacati

La Fca di Termoli resterà chiusa da domani, 23 marzo, fino a data da destinarsi. E’ l’effetto del nuovo decreto varato dal Governo Conte che di fatto chiude tutte quelle attività produttive che non sono essenziali per il paese in un momento di difficoltà dovuto all’epidemia da Covid-19. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Uilm Uil Molise. «In riferimento al decreto legge della Presidenza del Consiglio del 22 marzo la direzione dello stabilimento Fca di Termoli ha comunicato la sospensione dell’attività produttiva a partire da domani, 23 marzo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla data di rientro».