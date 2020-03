Covid-19, Federimpreseitalia Molise attiva la formazione a distanza

Tutti i corsi di formazione fruibili da casa direttamente dal proprio Pc e senza la necessità di uscire. Federimpreseitalia Molise, recependo le direttive del Governo che in questa fase emergenziale ha invitato a procedere con la formazione a distanza, ha attivato tutti i suoi corsi di formazione in modalità on-line. Un servizio essenziale in questo momento per tutti coloro che vogliono approfittare di questa situazione di “stallo” delle attività quotidiane. In attuazione della recente delibera della Giunta Regionale del Molise cha ha autorizzato la formazione da casa per il totale delle ore necessarie, sarà dunque possibile frequentare il corso per “addetto alla somministrazione di alimenti e bevande”, necessario per l’apertura di un’attività di Bar, Ristorante, Pizzeria o comunque nel settore alimentare, stando a casa e collegandosi sulla piattaforma di Federimpreseitalia Molise per le 120 ore necessarie, senza bisogno di uscire di casa.

Lo stesso sarà possibile per i corsi Haccp ex libretto sanitario e per i corsi sulla sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dal D.LGS. 81/08.

Per coloro che invece sono interessati alle certificazioni delle competenze informatiche, in vista anche dei futuri concorsi nella scuola o semplicemente per arricchire il proprio curriculum, le nostre certificazioni Eipass e Pekit sono fruibili integralmente on-line anch’esse con la possibilità di svolgere anche l’esame di certificazione a casa propria.

Federimpreseitalia Molise inoltre può provvedere anche alla redazione di tutta la documentazione necessaria (manuale di autocontrollo alimentare e documento di valutazione rischi) con consulenza a distanza e consegna della documentazione mediante canali telematici. Il tutto senza rischi per la salute e la sicurezza in un momento così delicato per la popolazione.

«Abbiamo deciso di attivare tutta la nostra formazione a distanza – dice il presidente di Federimpreseitalia Molise Antonio Di Franco – per ottemperare il piu’ possibile a quanto previsto dal Decreto Emergenza e per venire incontro alle esigenze delle tante attività che con grande sacrificio stanno rimanendo aperte ed in particolare per le attività alimentari. Inoltre diamo anche la possibilità a coloro che si stanno già preparando per le riapertura di procedere alla formazione obbligatoria da casa guadagnando tempo prezioso. Crediamo sia un servizio indispensabile in questo momento». Gli interessati potranno rivolgersi ai numeri telefonici 331/8747718 0 331/4873105 0865/410231.