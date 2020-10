Covid-19 e tamponi, anche in Molise arrivano le unità Drive-Through dell’Esercito

Parte su scala nazionale l’operazione “Igea” della Difesa: effettueranno 30.000 tamponi al giorno

A partire dal prossimo fine settimana saranno operative circa 1400 unità, distribuite in 200 team, in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. È questo il contributo dell’Operazione Igea, condotta da team interforze, composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi. I team delle 200 Drive-through-Difesa (DTD) saranno composti da 1 medico, 2 infermieri, 2 autisti e 2 Carabinieri o personale del corpo della Polizia di Stato, ed assicureranno il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico, attivandosi con preavviso di 24-48 ore dal momento in cui il Ministero della Salute indicherà le località. Nella giornata di venerdì è arrivata la comunicazione del Coi al presidente della Regione Donato Toma. I test effettuati in postazione saranno poi consegnati al laboratorio del Cardarelli.