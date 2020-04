Covid 19, donazione dell’Inner Wheel al Pronto Soccorso del Veneziale

Isernia, l’Ospedale Veneziale è impegnato sul fronte Emergenza Covid-19 e ha necessità di dotarsi di presidi necessari ed urgenti.

Il Club Pentro Inner Weel cambia la strategia annuale in corso d’opera, perché, come riferisce la Presidente Dina Imbriaco Verrecchia, “La Solidarietà è un nostro impegno e adesso, più che mai, l’Inner Wheel C’è. È prioritario concentrarsi tutti in un’unica direzione”.

Al fine di rendere più efficace il nostro intervento, specifica la

Presidente “abbiamo interpellato il referente per l’allestimento e la pronta attivazione del reparto Covid-19 e individuato, fra le attrezzature prioritarie, quelle rispondenti alle nostre disponibilità; coadiuvate anche dalla generosità individuale delle socie, ed alcuni amici coinvolti, che hanno contribuito nell’intento comune. Abbiamo quindi acquistato una sedia a rotelle termometri ad infrarossi e saturimetri, per l’immediata diagnostica Covid. Non offerte in danaro ma acquisto di presidi sanitari inderogabili, per collaborare ad affrontare questa sfida che sta cambiando il corso della storia. Anche in questa occasione l’Inner Whell ha dimostrato la sua vicinanza al territorio, proseguendo nelle azioni di solidarietà che, da sempre, costituiscono il perno delle attività di service di questo sodalizio, confermandosi un punto di riferimento nella realtà locale”.

Corale il plauso per l’iniziativa da parte delle Autorità innerine, del Distretto e del Nazionale, che hanno esteso a tutti i Club d’Italia la proposta di spostare il già deliberato impegno per l’ambiente a data successiva e canalizzare le attività di quest’anno, ciascuna al sostegno delle realtà locali impegnate in prima linea in questa grave emergenza. Una grande forza quella delle socie dell’Inner Wheel nel mondo, che contano oltre tremila socie e ben due rappresentanti alla sede dell’ONU.