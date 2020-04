Covid-19, Dipartimento di Salute Mentale ASReM: programma strutturato di intervento telefonico

Sia per l’emergenza psicologica che per le misure di distanziamento fisico

«È stato messo a punto dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASReM – si legge in una nota del dottore Franco Veltro, direttore del dipartimento salute mentale dell’Asrem – un programma strutturato di intervento telefonico per l’emergenza psicologica legata alla pandemia COVID-19 e misure di distanziamento fisico. Il programma viene effettuato da specialisti prevalentemente dei Centri di Salute Mentale di Campobasso, Isernia e Termoli. È garantita la Privacy. Il programma prevede l’intervento telefonico sia per la popolazione generale, sia per il personale sanitario attivamente coinvolto nell’emergenza. Per accedere al programma gratuito è sufficiente telefonare il lunedì pomeriggio dalle ore 15-17 e il giovedì mattina dalle ore 10-12 ai seguenti numeri telefonici: Per la zona di Campobasso allo 0874/409922 Per la zona di Isernia allo 0865/442295 Per la zona di Termoli allo 0875/717859».

Il Nucleo Direzionale è responsabile della preparazione del materiale, del programma, del monitoraggio e del coordinamento degli interventi. Per l’Azienda Sanitaria Regione Molise è formato dal Direttore del Dipartimento Regionale, dr. Franco Veltro, dal dr. Vendittelli, Psichiatra del CSM di Campobasso, con delega di coordinamento per gli interventi sulla popolazione ad alto rischio, dalla Dr.ssa Maugeri, Psicologa del CSM di Campobasso, con delega di coordinamento per gli interventi sulla popolazione generale, dalla dr.ssa Mustilllo, Psicologa del CSM di Termoli e dalla dr.ssa Duganiero, Psicologa del CSM di Isernia.