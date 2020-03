Covid-19, da Petacciato la richiesta di disposizioni urgenti

REDAZIONE

In riferimento alle giustificate preoccupazioni dei cittadini del Basso Molise, circa le esposizioni a rischio connesse con l’emergenza “Coronavirus” gli amministratori del comune di Petacciato, Fallica, Ferrara, Pantalone e Staniscia hanno sollecitato ogni utile iniziativa istituzionale tesa a garantire la tutela della salute dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutte le persone che quotidianamente accedono agli ospedali. “In particolare -si legge in una nota- sollecitiamo l’avviamento delle seguenti urgenti misure:

-Attivazione immediata delle procedure per la riapertura del Vietri di Larino, quale ospedale per acuti, come richiesto da 31 sindaci del Basso Molise ricevendo anche parere favorevole dal tavolo permanente dell’unità di crisi regionale;

-Attivazione immediata dell’ iter di reclutamento straordinario di personale medico in quiescenza, di varie discipline, per esigenze assistenziali e sanitarie da impiegare per la gestione dell’emergenza coronavirus;

-Attivare immediatamente, su tutto il territorio regionale, l’effettuazione di tamponi a tutto il personale sanitario impegnato a contrastare l’epidemia anche in ragione della circolare ministeriale e procedere, senza indugio ad uno screening della popolazione mediante un campionamento diffuso di tamponi per gli asintomatici e, preliminarmente per quei soggetti che hanno avuto contatto con persone risultate positive al Covid 19;

-Adottare, con estrema urgenza, un’ordinanza Regionale estendendo l’obbligatorietà della quarantena di n. 14 giorni a tutti coloro che, indipendentemente dalla provenienza, rientrino in Molise, fatte salve le categorie contemplate nell’ordinanza regionale.