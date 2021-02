Covid-19: come il web ha rivoluzionato la nostra esistenza

Il web in pochi mesi ha rivoluzionato la nostra quotidianità e portato grandi cambiamenti che potrebbero proseguire anche dopo la pandemia.

di Giuseppina Clemente

Fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai pensato che la nostra vita caratterizzata da feste, incontri con amici ed aperitivi, in meno di 5 mesi, si sarebbe trasferita interamente sul web eppure, in tempi di pandemia, accade anche questo.

La vita virtuale, da sempre considerata un accessorio, un accidente aristotelico, privo di alcuna rilevanza da un punto di vista “reale” poiché limitato data la sua impossibilità di fornire esperienze dirette, in breve ha preso il posto della vita tradizionale andando così a far coincidere l’identità reale con quella virtuale.

Ormai ne siamo tutti ben consapevoli, l’epidemia Covid-19 ha causato innumerevoli problemi e ha cristallizzato la nostra vita in un attimo in cui tutto ci è stato impedito dalle azioni più semplici, come fare la spesa, a quelle più particolari come partecipare a dei concerti; il web però in breve tempo ha fornito un’alternativa che ci consentisse, seppur in modalità completamente differenti, di continuare a svolgere azioni di vario genere permettendoci così di continuare a vivere seconda una rivisitata quotidianità.

I settori del turismo, dell’intrattenimento e del piccolo commercio locale sono stati sicuramente quelli più colpiti ma al tempo stesso anche quelli che si sono attivati al meglio per trovare una soluzione digitale che permettesse loro non solo di continuare le loro attività ma di coinvolgere anche un numero maggiore di utenza. Il turismo, a causa dell’impossibilità di spostarsi, ha subito un fortissimo calo infatti secondo i dati Istat, l’Italia ha registrato un calo di arrivi pari al 58,2% a cui si affianca un calo del 53,3% di presenze, questo ha portato quindi una grave perdita anche dal punto di vista delle entrate favorendo però, nei mesi di Luglio e Agosto, il turismo locale, un vero e proprio toccasana per le regioni che non venivano prese eccessivamente in considerazione ma che hanno molto da offrire. Sono stati molti i luoghi di cultura quali i musei che hanno subito una vera e propria evoluzione digitale: i musei infatti si sono aperti al web dando la possibilità di conoscere e “vivere” la cultura restando però comodamente seduti sul divano. Sono state organizzate delle vere e proprie mostre digitali accompagnate, oltre che dalle spiegazioni della guida, anche da video esplicativi e ricostruzioni 3D di opere e dipinti. Il settore culturale e dell’intrattenimento sono riusciti a svecchiarsi e ad incrementare le modalità con cui il pubblico poteva rapportarsi ad esso ed anche il numero di coloro che ora potranno visitare telematicamente i musei o prendere in prestito dei libri dalle biblioteche virtuali, con la speranza che anche al termine della pandemia si offrano queste possibilità a tutti coloro che sono impossibilitati a spostarsi.

Anche cantanti, attori ed artisti di vario genere si sono da subito attivati per continuare a mantenere vivo il contatto con i loro fans, fondamentale considerato il loro lavoro, andando non solo a fare moltissime dirette su social quali Instagram, Facebook e Twitch ma anche organizzando dei veri e propri eventi e concerti gratuiti o a pagamento che hanno fatto sì che il rapporto con il pubblico rimanesse invariato se non addirittura reso più presente e più vivo così da rendere il periodo di reclusione meno difficoltoso.

Si potrebbe dire infatti che, nonostante il web e la vita virtuale non siano mai stati giudicati positivamente, sicuramente durante la pandemia hanno acquisito tutt’altra accezione diventando così lo specchio di quella che era ormai la realtà a cui eravamo abituati portando al quasi totale annullamento della componente “materiale” in funzione di una realtà sempre più digitalizzata che ci consente di svolgere una quantità sempre maggiore di attività senza abbandonare il comfort della vita domestica.