Covid-19: Coldiretti Molise e Agricorporatefinance insieme per fornire assistenza

Prosegue senza sosta l’impegno di Coldiretti a sostegno del settore agricolo. Per venire sempre più incontro ai propri associati, offrendo loro sostegno e servizi innovativi, specie in questo periodo particolarmente delicato a causa dell’Emergenza Covid19, Coldiretti, per il tramite della propria società di servizi Impresa Verde Molise srl, ha intrapreso un rapporto di collaborazione con AgriCorporateFinance-ACF, una società mirante a fornire servizi alle imprese del settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale, che le permetterà di operare nel ruolo di “segnalatore”, sia in ambito assicurativo che creditizio. Tra le opportunità immediatamente fruibili dalle imprese associate a Coldiretti vi sono gli interventi previsti dal recente decreto “Liquidità”, ed in particolare l’opportunità di accedere a prestiti non superiori ai 25.000,00 euro. Oltre a ciò vi è la possibilità, per i Soci che presentano domanda PAC, tramite il CAA-Coldiretti, di ottenere in pochissimi giorni l’anticipazione del premio della Domanda Unica 2020, tramite Intesa San Paolo-ISP. Tutti gli imprenditori agricoli interessati , possono rivolgersi presso gli Uffici Zona Coldiretti presenti su tutto il territorio regionale per ottenere ogni ulteriore delucidazione e presentare le relative domande. AgriCorporateFinance è costituita da una rete di società in grado di offrire una vasta gamma di servizi agli imprenditori del settore primario. Fanno, infatti, parte di A.C.F.i seguenti organismi: AGRICONFIDI, Società specializzate nell’intermediazione finanziaria a favore delle PMI agricole, agroalimentari ed agroindustriali, presente in modo capillare con oltre 20 Filiali e più di 20mila imprese associate e clienti in tutta Italia; SIMEC, Società di mediazione creditizia, che offre il supporto indispensabile per chiarire le esigenze individuali e identificare il progetto finanziario più adatto agli scopi specifici del cliente; AGRIFIDES, che offre servizi assicurativi, articolati secondo tre aree di affari (ramo danni, ramo vita e altre attività) sia di tipo operativo che strumentali al business assicurativo; e GREEN che progetta e fornisce soluzioni per la gestione del rischio, per l’ottimizzazione dei benefici e per lo sviluppo dei punti di forza che intensificano il capitale, proteggono le aziende e le persone.