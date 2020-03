Covid-19, città presidiata dopo la stretta del Governo Conte

Persone in fila per acquistare mascherine e presidi sanitari. Attenzione massima verso chi si muove solo per motivi di necessità

Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine dopo la stretta del Governo Conte. La città anche questa mattina è presidiata dalle forze dell’ordine, attente a controllare che la gente esca solo per motivi di necessità. In qualche negozio sono arrivate le tanto ricercate mascherine: in breve si è attivato il passaparola e diversi cittadini sino usciti alla ricerca dei dispositivi di “protezione”. La raccomandazione è naturalmente quella di uscire il meno possibile e solo per motivi strettamente necessari. Una Campobasso che oltretutto questa mattina, dopo giornate primaverili, si è svegliata sferzata da un vento gelido. E nelle prossime ore non sono escluse, come ha annunciato il meteo, precipitazioni che potrebbero risultare nevose. La situazione resta tranquilla nella zona dell’ospedale Cardarelli dove sono state montate le tende del pre-triage e all’interno appare vuoto.