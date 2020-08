Covid-19: attività economiche e produttive, nuova ordinanza di Toma

Il presidente della Regione Molise ha emanato una nuova ordinanza (CLICCA QUI per scaricare il documento) avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, sono state aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate con ordinanza del presidente della Giunta regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 e successivamente aggiornate con ordinanze del presidente della giunta regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020, n. 34 del 10 giugno 2020, n. 36 del 21 giugno 2020 e n. 38 del 13 luglio 2020.

Fermo restando i divieti imposti ad alcune attività dal DPCM del 7 agosto 2020 le linee guida di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle attività economiche, produttive e ricreative che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con modalità analoghe a quelle regolamentate.