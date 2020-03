Covid-19, arriva la prima luce: tre pazienti guariscono del tutto

La comunicazione del direttore Asrem, Florenzano. Un altro è stato estubato, mentre si è verificato un nuovo caso a Campobasso

Sono tre i guariti certificati dai tamponi risultati negativi tra le persone che nei giorni scorsi sono state ricoverate per Covid-19. A comunicarlo è stato il direttore generale dell’Asrem Florenzano. Si tratta di una ottima notizia che arriva in un momento particolare e in attesa di un eventuale picco dei contagi a livello nazionale.

Stando a quello che è stato affermato da Florenzano le tre persone che sono guarite, ossia che sono risultate negative anche ai successivi tamponi che vengono effettuati, sarebbero tutte delle prima ondata dei contagi che c’era stata alcune settimane fa, e precisamente uno a Montenero di Bisaccia e due a Termoli.

Oltre questi tre pazienti, uno è stato estubato anche se continua a restare in ospedale mentre si è verificato un nuovo caso di positività a Campobasso. La situazione al momento vede 17 persone ricoverate in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva.