Covid-19, anche a Montenero l’ordinanza per negozi e bar

REDAZIONE TERMOLI

“Non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda i due monteneresi ricoverati e per i concittadini in stato di osservazione o quarantena”. Sono queste le dichiarazioni del sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini.

“Gli aggiornamenti odierni sono i seguenti:

– Abbiamo attivato con la locale associazione di Protezione Civile il servizio di consegna farmaci a domicilio per anziani che non possono uscire di casa, o che non hanno altro modo per reperire i medicinali. La procedura da seguire è la seguente: l’interessato, o un suo familiare, potrà richiedere telefonicamente il farmaco presso il medico curante, il quale provvederà a inviare la prescrizione in farmacia la quale, a sua volta, consegnerà il farmaco alla Protezione Civile per recapitarlo davanti al portone di casa della persona interessata. Ribadisco che il servizio è attivo solo per coloro che non possono uscire di casa e per coloro che si trovano in stato di quarantena, ma non per coloro che eventualmente si trovassero in stato di positività al virus, in quanto tali soggetti sono già assistiti da personale dotato di adeguati dispositivi di protezione.

– Per quanto concerne gli uffici comunali, che restano comunque aperti, sono stati adottati opportuni provvedimenti al fine di evitare inutili assembramenti: vi invito pertanto a consultare l’avviso pubblico cliccando sul link: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1573

– Ho emanato oggi una nuova Ordinanza che contiene importanti indicazioni per tutti i cittadini, oltre che per le attività commerciali e di ristorazione: vi invito caldamente a consultarla cliccando sul link: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1574

Le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto di tali indicazioni tramite controlli mirati sia su chi è sottoposto a quarantena, sia sui locali pubblici; ricordo che tali provvedimenti sono attualmente necessari, pertanto eventuali violazioni comporteranno misure drastiche, come ad esempio la chiusura dei locali stessi. Chiunque trasgredirà le prescrizioni indicate dal Governo, dal Presidente della Giunta Regionale del Molise e dal sottoscritto in qualità di Sindaco, sarà soggetto alle relative sanzioni di natura economica e/o penale.

Concludo ricordando che per superare al più presto questa emergenza è fondamentale rispettare le raccomandazioni dettate dal Governo e dalle Autorità Sanitarie; vi chiedo pertanto di adottare ogni precauzione utile e necessaria per salvaguardare la propria salute, quella dei propri familiari e quella dell’intera comunità, acquisendo il giusto e dovuto senso di responsabilità”.