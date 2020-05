Covid-19, altri due positivi. Superati i 10mila tamponi processati

E’ di 2 persone positive, 1 ricoverata in malattia infettive e uno guarito il bilancio del bollettino diramato questa mattina dalla Asrem. 156 i tamponi processati nel corso della notte. E’ stata superata la quota dei 10mila tamponi processati: i casi attualmente positivi sono 229, i tamponi positivi sono in totale 403 mentre quelli negativi sono 9649. I due nuovi positivi sono entrambi di Campobasso e appartengono uno alla comunità Rom e l’altro a un cluster già noto del capoluogo molisano. I pazienti ricoverati a malattie infettive sono 10, resta solo 1 paziente in terapia intensiva il 60enne di Portocannone. 242 i pazienti asintomatici positivi di cui 218 collocati a domicilio e 24 dimessi Po. 128 il totale delle persone che sono attualmente guarite mentre restano 22 quelle decedute.