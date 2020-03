Covid-19, altri due casi positivi a Montenero. In totale sono 22

Sono due i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati a Montenero di Bisaccia. A renderlo noto è stato il Dg Asrem Florenzano. Nel totale sono 22 i casi che si sono verificati in Molise. Dopo i tre nuovi di Riccia se ne aggiungono i due di Montenero. Cinque sono le persone in terapia intensiva, 7 quelli in malattia infettive e altri in isolamento domiciliare. Tra i cinque in terapia intensiva ci sono i due pazienti arrivati da Bergamo.