COVID-19, a Montenero stop alle celebrazioni liturgiche e via all’igienizzazione dei mezzi pubblici

«Come annunciato ieri -ha fatto sapere il sindaco Travaglini- informo che sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti comunali, scolastici e degli altri uffici segnalati.

Informo inoltre che la Società Autoservizi Tessitore S.r.l., concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Montenero di Bisaccia, ha attuato un piano straordinario per l’igienizzazione e sanificazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando e potenziando le normali attività di pulizia che già vengono svolte quotidianamente.

Comunico il mio sincero apprezzamento per la scelta comprensibilmente sofferta, assunta dai sacerdoti di Montenero di Bisaccia, di sospendere in via cautelativa e precauzionale fino al 15 marzo tutte le attività catechistiche e pastorali e tutte le celebrazioni liturgiche e religiose nella nostra comunità. Una scelta difficile, ma ponderata e mirata a tutelare la salute pubblica in un momento in cui le misure precauzionali ci vengono suggerite e richieste dalla ragione, oltre che dal Governo. Le chiese resteranno comunque aperte per la preghiera personale e individuale.

Nel raccomandare sempre di rispettare le regole di igiene suggerite dal Governo e nel ricordare, specie agli anziani, di evitare per il momento strette di mano e abbracci con amici e conoscenti, informo che le persone di Montenero attualmente in osservazione e quarantena non mostrano sintomi particolari e sono pertanto tranquilli e sotto controllo.

Voglio rivolgere infine il mio augurio per una pronta guarigione ai nostri due concittadini ancora ricoverati presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, affinché possano superare presto questo difficile momento».