Covid, 173 nuovi casi ma migliora la situazione al Cardarelli: due dimessi

Il tasso di positività sale al 28%: i guariti di giornata sono 54

Casi in aumento, così come il tasso di positività, ma è frutto, come ogni lunedì dei pochi tamponi processati nel week end e dei casi rilevati in due giorni. Migliora, invece, la situazione al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, che riguarda le giornate di domenica e di oggi, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 683.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti e nemmeno nuovi ricoveri. Due i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali scendono a 9, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 9 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 1 ha due dosi e 4 tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 173 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 608 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 28,4%.

I nuovi casi (173) sono:

I guariti di giornata sono 54 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 4.789. I totali da inizio emergenza sono 92.520.

I guariti totali sono 87.033, i decessi 683. In isolamento si trovano 2.441 cittadini.