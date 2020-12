Covid, 16enne gravissimo in Rianimazione. “Non poteva essere trasferito”

E’ ricoverato in Rianimazione ancora in condizioni gravissime anche se in lieve miglioramento il 16enne che ieri, sabato 12 dicembre, è arrivato in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli. Il giovane, successivamente risultato positivo al Covid-19, era arrivato con una desaturazione importante, febbre e la successiva tac aveva evidenziato una polmonite interstiziale. Stando alla ricostruzione dell’accaduto i medici di Termoli avrebbero valutato il trasferimento presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo in quanto il ragazzo pare avesse bisogno di essere sottoposto alla “circolazione extracorporea”, procedura non realizzabile in Molise dove manca la Cardiochirurgia e non c’è la presenza di un Dea di II Livello. In alternativa il 16enne sarebbe stato trasferito presso la Rianimazione Covid del Cardarelli di Campobasso. E’ stato, però, l’aggravarsi delle sue condizioni che avrebbe reso impossibile il trasferimento in quanto il giovane sarebbe stato talmente tanto grave da rendere impossibile stabilizzarlo e trasferirlo in un altro ospedale. A quel punto i medici lo hanno ricoverato presso la Rianimazione del San Timoteo dove è stato intubato e aiutato con l’ossigeno. Le sue condizioni sono sempre gravi ma in miglioramento con i medici che stanno cercando di capire il perché di un quadro clinico così grave. Tra le varie ipotesi anche quella secondo la quale il giovane potrebbe avere anche una infezione di altra natura assieme al Covid per il quale il 16enne sarebbe risultato positivo solo per due parametri su tre. Del caso si era occupato anche il consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla che aveva sottolineato le condizioni dell’area grigia, quella dove sostano i pazienti Covid positivi in attesa di essere trasferiti al Cardarelli (qui l’articolo). “Noi abbiamo una coscienza – ha affermato il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano – quindi stiamo cercando di salvare la vita di questo ragazzo e l’unico modo era quello di ricoverarlo in Rianimazione al San Timoteo”. Il caso del ragazzo 16enne finito in Rianimazione mette di nuovo in luce la pericolosità di un virus spesso sottovalutato soprattutto nel periodo di festa. Sono appena di ieri le immagini che sono state pubblicate su Facebook di una Termoli piena di ragazzi intenti a fare festa.