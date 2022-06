Covid, 167 casi e 607 guariti: i positivi in Molise restano 1500

Situazione stabile al Cardarelli, tasso di positività al 20,5%

Situazione altalenante sul fronte dell’emergenza Covid in Molise per quanto riguarda i nuovi casi: oggi tornano a salire dopo la discesa di ieri. Stabile, invece, il Cardarelli, mentre anche oggi sono tanti i guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 15 giugno, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 631.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali restano 12, di cui 10 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 12 ricoverati, 2 non sono vaccinati, 3 hanno due dosi e 7 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 167 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 814 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20,5%.

I nuovi casi (167) sono:

Oggi si registrano 607 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1.583. I totali da inizio emergenza sono 66.959.

I guariti totali sono 64.731, i decessi 631. In isolamento si trovano 2.323 cittadini.