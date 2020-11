Covid: 149 nuovi positivi (2651 in totale), 5 decessi e Terapia Intensiva al colmo

Il bollettino Covid diramato dalla Asrem fa registrare numeri e dati che non sono per nulla rassicuranti. Su 1280 tamponi processati: un numero considerevole, sono risultati positivi al Coronavirus in Molise 149 persone delle quali ben 37 a Campobasso. 5 il numero delle persone decedute (113 in totale in Molise) e altri 7 ricoverati in Terapia Intensiva al Cardarelli che ormai è “sold out” avendo raggiunto il massimo dei pazienti ammissibili e ricoverabili.

Il dettaglio nei paesi:

4 Agnone

3 Bojano

37 Campobasso

1 Campodipietra

1 Campomarino

3 Capracotta

8 Castel del Giudice

3 Cercemaggiore

1 Colle D’Anchise

1 Forli del Sannio

3 Fornelli

2 Guglionesi

10 Isernia

2 Larino

1 Macchia d’Isernia

2 Macchiagodena

1 Matrice

6 Mirabello Sannitico

2 Montagano

9 Montaquila

1 Montefalcone

5 Montenero di Bisaccia

1 Montenero Valcocchiara

1 Monteroduni

1 Palata

1 Pescolanciano

1 Pietracatella

2 Pozzilli

2 Riccia

2 San Giacomo degli Schiavoni

3 San Martino in P.

2 Santa Croce di Magliano

3 Sant’Agapito

1 Sant’Angelo del Pesco

1 Sant’Angelo Lodigiano

2 Sessano del Molise

1 Sesto Campano

13 Termoli

1 Vastogirardi

5 Venafro