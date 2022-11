Dimesso un paziente di Termoli, appena 24 le persone che sono guarite dal virus

Torna a crescere, seppur in maniera lieve, il numero dei casi di infezione da Covid in Molise. Uno scenario altalenante, che dopo giorni in cui era pressoché invariato, vede aumentare i nuovi positivi.

Oggi, mercoledì 23 novembre 2022, dal bollettino diramato dall’Asrem, per fortuna non si registrano decessi un decesso. Pertanto i morti totali in Molise per Covid sono 693.

C’è però un nuovo ricovero: un cittadino di Miranda è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Si registra anche una dimissione.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 13, 12 nel reparto di Malattie Infettive ed uno in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 1 non è vaccinato, uno ha la seconda dose o quella unica e 11 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 147 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 430 tamponi processati, per una percentuale di positivi che resta alta e si attesta al 34%.

I nuovi casi (147) sono:

Appena 24 le persone guarite.