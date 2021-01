Covid, 14 contagi in Fiat, 32 le persone in quarantena. Il monitoraggio settimanale

Quattordici casi positivi e 32 in quarantena. Sono questi i numeri dei contagi all’interno dello stabilimento Fiat di Termoli che arrivano al termine del monitoraggio settimanale che viene effettuato dall’azienda dall’inizio della pandemia da Covid-19. Presumibilmente si tratta di contagi di persone che sono residenti in vari paesi e che lavorano all’interno dello stabilimento di contrada Rivolta del Re. Come sempre la Fiat sta mantenendo alta l’attenzione per evitare una escalation di contagi nello stabilimento e garantire la sicurezza del persona grazie alle pratiche e alle attenzioni anti contagio che sono state avviate già dall’inizio della pandemia.