Covid, 134 casi e un ricovero: i positivi in Molise sono 6mila

Il tasso di positività è al 19,5%, nessun dimesso e nessun guarito

Situazione stabile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 10 dicembre, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 698.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è 1 nuovo ricovero: un paziente di Gambatesa si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 11, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Degli 11 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 1 ha due dosi e 7 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 134 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 686 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 19,5%.

I nuovi casi (134) sono:

Non ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 5.956. I totali da inizio emergenza sono 96.890.

I guariti totali sono 90.221, i decessi 698. In isolamento si trovano 2.610cittadini.