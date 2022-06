Covid, 131 casi e 557 guariti: tasso di positività al 20,3%

Situazione stabile al Cardarelli: un ricovero e un dimesso

Lieve risalita dei casi e del tasso di positività, aspetto, quest’ultimo che risente, come ogni lunedì, dei pochi tamponi processati nel week end. Di contro ci sono tanti guariti.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, che riguarda le giornate di domenica e di oggi, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 630.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, ma si registra un nuovo ricovero: un paziente di Chiauci si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Degli 11 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi e 6 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 131 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 643 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20,3%.

I nuovi casi (131) sono:

Oggi si registrano 557 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 3.159. I totali da inizio emergenza sono 65.955.

I guariti totali sono 62.152, i decessi 630. In isolamento si trovano 2.353 cittadini.