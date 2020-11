Ancora un bollettino Covid diramato dalla Asrem che non è affatto incoraggiante che induce a una comprensibile preoccupazione sul fronte del contrasto al Coronavirus. I nuovi contagiati in regione sono 128 a fronte di 853 tamponi processati. Solo oggi a Campobasso 15 nuovi potivi, Isernia 21 e Termoli 10. Putroppo si registrano 4 decessi. Nelle foto in basso il dettaglio di questo nuovo bollettino.

