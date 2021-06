Covid, 12 nuovi positivi in Molise. 3 guariti, un nuovo ricovero e un dimesso

I nuovi positivi al Covid in Molise sono 12:

2 Baranello

2 Campobasso

5 Isernia

1 Montenero di Bisaccia

2 Monteroduni

Il dato emerge dal bollettino odierno dell’Asrem su ben 469 tamponi processati. Mentre va avanti a spron battuto la campagna vaccinale, il Molise purtroppo registra ancora contagi “anomali”. Perché dal referto di oggi si evidenzia anche un nuovo ricovero a Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso (un paziente di Venafro). Cresce la curva degli attualmente positivi in regione. A far da conrtaltare c’è un nuovo dimesso sempre dal medesimo reparto e si tratta di un paziente di Montenero di Bisaccia. Tre sono i guariti stando al bollettino: (1 Campobasso; 1 Fornelli; 1 Sant’Agapito).