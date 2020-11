Covid, 106 nuovi positivi, 3 decessi e altri 8 ricoveri. La curva rallenta in Italia ma cresce in Molise

Mentre in Italia la curva del contagio sembra aver iniziato la discesa e oggi i ricoveri ordinari hanno fatto registrare il segno meno e le terapie intensive sono cresciute solo di 6 unità, in Molise i numeri continuano ad essere preoccupanti sotto tutti i punti di vista. Oggi, martedì 24 novembre, sono stati riscontrati altri 106 casi di positività su 847 tamponi processati. Tre decessi e 8 i nuovi ricoveri. Non ce l’hanno fatta un uomo di 76 anni di Termoli ricoverato in malattie infettive, un uomo di 76 anni di Isernia che era in malattie infettive e una donna di 74 anni di Isernia che era ricoverata in terapia intensiva. Degli 8 nuovi ricoveri, 7 sono in reparto e uno in rianimazione. Pertanto i ricoverati totali sono 76, di cui 66 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

Oggi non si registrano dimessi, mentre i guariti sono solo 13.

I nuovi positivi (106) sono:

1 Baranello

5 Bojano

1 Busso

16 Campobasso

2 Campodipietra

3 Carovilli

1 Castelpetroso

1 Castropignano

6 Cercemaggiore

1 Civitanova del Sannio

1 Colli al Volturno

2 Fornelli

7 Frosolone

7 Isernia

2 Larino

1 Lucito

1 Macchia d’Isernia

2 Mirabello Sannitico

4 Miranda

2 Montagano

1 Monteroduni

1 Montorio nei Frentani

1 Pescolanciano

2 Petacciato

1 Poggio Sannita

1 Portocannone

1 Pozzilli

1 Rocchetta a Volturno

2 Sant’Agapito

1 Scapoli

1 Spinete

15 Termoli

3 Trivento

1 Ururi

8 Venafro

Gli attualmente positivi salgono a 2599, mentre i totali da inizio emergenza sono 4177.

I guariti sono 1479, i decessi 99.

Le persone in isolamento sono 2875.