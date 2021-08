Covid, 10 nuovi contagi su 320 tamponi e due guariti. 8 le persone ricoverate

Non porta le notizie sperate il bollettino Covid diramato questa sera (27 agosto) dalla Asrem. Seppur non proccupante invita sempre ad usare la massima attenzione in termini di distanziamento, mascherina e igiene delle mani. Su 320 tamponi processati sono risultati positivi al Coronavirus altre 10 persone:

2 PETACCIATO

1 ROTELLO

1 S. CROCE DI MAGLIANO

1 TERMOLI

5 TRIVENTO (il cluster che maggiormente preoccupa)

Restano invariati i ricoveri in Malattie Infettive (8) equamente divisi fra le province di Campobasso e Isernia.

Due le persone che si sono negativizzate: 1 CAMPOBASSO; 1 SAN MASSIMO

I casi attualmente positivi in Molise sono 239.