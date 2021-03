Covid, 10 decessi negli ultimi 3 giorni e 137 i nuovi positivi. Altri 7 ricoveri e 3 dimessi: 92 i guariti

20 casi a Termoli e 18 a Isernia. Effettuati 846 tamponi. Sale a 370 il numero dei morti. 1.787 gli attualmente positivi

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem registra ben 10 decessi: le date vanno però dal 1 al 4 marzo. Nello specifico, il 1 marzo è deceduta una 74enne di Termoli (area grigia San Timoteo); il 2 marzo un 85enne di Colletorto (malattie infettive); il 3 marzo un 52enne di Santa Croce di Magliano (terapia intensiva), un 76enne sempre di Santa Croce di Magliano (Neuromed), una 82enne di Campobasso (malattie infettive) e una 89enne di San Giuliano di Puglia (area grigia Campobasso). Nella giornata di ieri, 4 marzo, deceduti un 74enne di Santa Croce di Magliano (area grigia Termoli), un 83enne di Bonefro (area grigia Termoli), un 91enne di Pozzilli (malattie infettive) e un 53enne di Poggio Sannita (terapia intensiva). Una persona di Montelongo è stata invece trasferita da malattie infettive in terapia intensiva. 7 i nuovi ricoveri (Campomarino, Colletorto, Mafalda, San Martino in Pensilis, Termoli 2, Montelongo). 3 i dimessi (due persone di Termoli e una di Napoli). 846 i tamponi effettuati. 137 i positivi. 92 i guariti. Attualmente al Cardarelli ci sono 77 pazienti (65 in malattie infettive e 12 in terapia intensiva. 7 al Gemelli, 11 al Neuromed e 20 al San Timoteo.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

ACQUAVIVA DI ISERNIA 7

AGNONE7

BELMONTE DEL SANNIO 4

CAMPOBASSO 7

CAPODIPIETRA 1

CAMPOMARINO 6

CAPRACOTTA 1

CARPINONE 3

CERCEMAGGIORE 2

CHIAUCI 1

COLLETORTO 8

GUGLIONESI 2

ISERNIA 18

MACCHIAGODENA 4

MAFALDA 2

MONTAQUILA 4

MONTELONGO 1

MONTEFALCONE 1

MONTORIO NEI FRENTANI 2

ORATINO 1

PESCOLANCIANO 1

PORTOCANNONE 1

POZZILLI 1

RICCIA 1

RIONERO SANNITICO 1

ROTELLO 2

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1

SAN MARTINO IN P. 9

S. CROCE DI MAGLIANO 6

SANT’AGAPITO 1

SANT’ANGELO LIMOSANO 1

SEPINO 1

SPINETE 1

TERMOLI 20

TRIVENTO 5

VENAFRO 2

VINCHIATURO1