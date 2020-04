Covid, 1 positivo e 3 guariti. Indicatore in discesa

Sono in discesa i casi di Covid-19 in Molise stando al bollettino diramato questa mattina, 28 aprile, dall’Asrem. 195 i casi di positività, di cui 1 in più di Baranello. Tre i guariti per l’indicatore che è discesa. Sono 56 i tamponi che sono stati processati durante la notte. Come detto tre le persone che sono risultate positive a seguito del doppio tampone, 2 sono di Campobasso e 1 di Vinchiaturo. Un dimesso anche a Baranello. Nel totale sono stati processati 5538 tamponi, 195 sono i casi attualmente positivi, 297 i tamponi totali positivi, 5241 quelli negativi. Undici le persone ricoverate a Malattie Infettive, 1 in terapia intensiva. 176 gli asintomatici a domicilio e 27 quelli dimessi Po per un totale di 203 persone. Sette il totale dei pazienti positivi ricoverati presso le strutture private accreditate, 21 i pazienti deceduti, 371 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza.