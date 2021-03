Covid, 1 decesso e 2 ricoveri: 4 i dimessi, 21 i positivi e 77 i guariti

Effettuati 634 tamponi. 81 i pazienti al Cardarelli, 14 a Termoli, 3 al Gemelli e 5 al Neuromed

Coronavirus, il bollettino odierno dell’Asrem registra 1 decesso, nello specifico un 51enne di Santa Croce di Magliano (era ricoverato presso l’istituto Neuromed in terapia intensiva). 2 i nuovi ricoveri, in malattie infettive: i pazienti sono di Baranello e Salerno. 4 i dimessi (2 di Petacciato e due di Termoli). 634 i tamponi effettuati, 21 i positivi; 77 i guariti. 427 invece il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. 81 i pazienti al Cardarelli (70 in malattie infettive e 11 in terapia intensiva), 14 al San Timoteo, 3 al Gemelli e 5 al Neuromed. 3.716 i soggetti in isolamento. 1.073 i casi attualmente positivi.

Questo l’elenco dei positivi:

1 BOJANO



2 ISERNIA



2 LONGANO



1 MONTENERO DI BISACCIA



1 MONTERODUNI



3 PETACCIATO



1 SALERNO



1 SANTA CROCE DI MAGLIANO



7 TERMOLI



1 TORO



1 VENAFRO