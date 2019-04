Count Down iniziato per la prima edizione dello slalom di Pietramolana

REDAZIONE

La Tecno Motor Racing Team in collaborazione con la a.s.d. Riccia Corse e con il gruppo Ufficiali di Gara LaCasta di San Giuliano del Sannio, stanno perfezionando, negli ultimi giorni, il percorso della strada s.s. 162 ex s.s. 17 che sarà sede della prova speciale.

Per una gara legata ad Acisport, tanti e lunghi gli adempimenti per le autorizzazioni da reperire: collaudo del percorso ed identificazione delle barriere di rallentamento gli ultimi step svolti per non lasciare nulla al caso. Saranno 13 quindi le barriere di rallentamento che misureranno l’abilità dei piloti iscritti alla prima edizione dello slalom Cittá di Riccia. Oltre alla classica manifestazione di tipologia Slalom, presente la disciplina Regolarità Turistica Auto Storiche e Moderne, la quale prevede già al via circa 10 equipaggi scritti.

Tutti i dettagli della prima edizione dello slalom marchiato Riccia Corse verranno svelati mercoledì 1 maggio, alla presentazione ufficiale in conferenza stampa della manifestazione che avrà luogo a Riccia, presso la sala convegni Beato Stefano alle ore 11.00. Sabato 4 maggio invece, nella centralissima piazza della cittadina di Riccia, verranno svolte le sessioni di verifiche tecniche e sportive delle vetture e dei concorrenti iscritti alla manifestazione. Alla domenica invece i piloti, gli appassionati, i concorrenti, i meccanici e gli spettatori, oltre che curiosi, si riverseranno sulle strade della s.s. 162. Lo start della ricognizione avverrà a metà mattinata ed a seguire verranno svolte le tre manche di gara slalom; per la gara Regolarità invece previste soltanto tre salite.