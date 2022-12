Cotugno verso le dimissioni dalla Giunta per tornare in Commissione e votare il Bilancio

Riprenderebbe il posto di Cefaratti che non è intenzionato ad indietreggiare dalle sue posizioni: questo lo stratagemma a cui starebbe lavorando il centrodestra per superare l’impasse

La battaglia del centrodestra, come già riferito, si è spostata sul Bilancio. La Prima Commissione è saltata per ben quattro volte per mancanza del numero legale. Per l’assenza del consigliere Gianluca Cefaratti in rotta, come noto, con il presidente Toma. In Prima Commissione c’è l’esercizio provvisorio per il 2023 che, senza il parere della stessa, non potrebbe approdare in Aula. E costringerebbe la Regione, in caso di mancanza di esercizio provvisorio, solo alle spese obbligatorie.

Per superare l’impasse, il centrodestra avrebbe pronta la soluzione. Il consigliere Cefaratti in Prima Commissione è sostituto di Cotugno che, divenuto assessore, ha lasciato la Commissione. Basterebbe che lo stesso si dimettesse dalla Giunta, ovviamente temporaneamente, e tornerebbe in Commissione al posto di Cefaratti per dare il via libera al Bilancio. Superato l’impasse, Cotugno sarebbe nominato nuovamente assessore. Questo lo stratagemma a cui starebbe pensando il centrodestra, dal momento che il consigliere Cefaratti, nonostante alcune pressioni ricevute, non è intenzionato ad indietreggiare dalle sue posizioni.

Resterebbero solo da superare, secondo i ben informati, le resistenze di Cotugno, timoroso di perdere definitivamente il posto in Giunta.

Potrebbe anche essere, a questo punto, che il presidente Toma decida di azzerare la Giunta per avere tutti i consiglieri nelle Commissioni. dim