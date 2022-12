Cotugno: “Le dimissioni un atto sofferto, ma autonomo e di responsabilità verso la Regione e i molisani”

L’ex assessore al Turismo e Cultura ha motivato la sua decisione di riconsegnare le deleghe al governatore Toma, che le assumerà ad interim, per risolvere lo stallo in commissione Bilancio dove voterà gli atti per far arrivare il provvedimento in Aula

“Le dimissioni non sono mai un atto a cuor leggero, ma sono sempre decisioni sofferte. È stato un’iniziativa mia, autonoma, senza condizionamenti e con la serenità di sempre per senso del dovere e della responsabilità nei confronti dei cittadini e della Regione Molise”. L’ex assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, affiancato dal presidente della Regione, Donato Toma, che ne assumerà le deleghe (“ma è come se avessi Vincenzo accanto a me e avrò bisogno dei suoi consigli e della sua competenza”, ha tenuto a precisare), ha motivato così le sue dimissioni da componente della giunta per superare lo stallo che si era venuto a creare in commissione Bilancio dopo le ripetute assenze del consigliere Gianluca Cefaratti (delegato dallo stesso Cotugno per il gruppo Orgoglio Molise), in rotta con il governatore, e poter così votare gli atti – tra cui l’esercizio provvisorio – e far approdare il provvedimento in Aula.

Cotugno ha poi ricordato di aver “chiesto al collega Cefaratti di andare in presenza, ma non di votare – ha rimarcato – ma lui ha ritenuto di non andare. Dunque, sono stato costretto a prendere la decisione che ho preso. Orgoglio Molise esiste solo in Consiglio regionale con due esponenti”. Superato lo scoglio del Bilancio, “i mesi rimanenti di legislatura saranno di grande responsabilità ed io – ha concluso – farò la mia parte così come, mi auguro, il collega Cefaratti”.