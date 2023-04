Costruire Democrazia dice no a Iannacone: «Riserva su scelte calate dall’alto»

«Necessità che tale opzione, al fine di evitare gli errori del passato, debba ricadere su figure dotate di competenze amministrative»

Costruire Democrazia torna a far sentire la propria voce per ribadire, in sostanza, il proprio no all’eventualità che sia Domenico Iannacone a guidare la coalizione di centrosinistra. E ciò si palesa in un passaggio della nota: «Ampia riserva sul metodo e sul merito di tali presunte scelte, in quanto calate dall’alto e del tutto prive di condivisione di programmi ed intese».

Il comunicato del movimento che fa capo all’avvocato Massimo Romano inizia con una smentita alla nostra indiscrezione secondo cui sarebbe in programma un incontro tra una delegazione di Costruire Democrazia e il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte.

«Alla luce delle più recenti notizie apparse sulla stampa locale in merito a presunte interlocuzioni di Costruire Democrazia con i vertici romani dei partiti di centro sinistra sulla designazione di talune figure alla presidenza della coalizione, si rappresenta che, ad oggi, alcun contatto o confronto è avvenuto (o è stato chiesto) con la nostra formazione civica sulla presunta designazione di eventuali rappresentanti.»

Poi la bocciatura di Iannacone: «Costruire Democrazia, pertanto, – si legge ancora nella nota – nell’esprimere ogni più ampia riserva sul metodo e sul merito di tali presunte scelte, in quanto calate dall’alto e del tutto prive di condivisione di programmi ed intese, ribadisce ancora una volta la necessità che tale scelta, al fine di evitare gli errori del passato, debba ricadere su figure dotate di competenze amministrative idonee all’assunzione di un incarico così complesso in una regione disastrata, oramai ridotta ai minimi termini, interamente da ri-costruire, all’esito di un percorso di condivisione di idee e di definizione del quadro delle alleanze.

Proseguiamo, pertanto, nell’allargamento del perimetro politico del nostro movimento civico autonomo ed indipendente, e nell’organizzazione di uno staff tecnico all’altezza del ruolo da assumere, in vista della presentazione del programma prevista nei prossimi giorni.»