“Costruiamo Gentilezza”, appuntamento per il 19 marzo ad Oratino

Lo scorso 25 novembre il Comune di Oratino ha aderito al Coordinamento Nazionale “Costruiamo Gentilezza” inaugurando la prima Panchina Viola simbolo scelto da questo organismo, e di conseguenza dal nostro comune, per diffondere la cultura della gentilezza.

Il prossimo 19 marzo avremo il piacere di incontrare i bambini nati nell’anno 2021 e residenti ad Oratino, consegnando loro una chiave molto speciale: “la chiave della gentilezza della città” con cui verranno simbolicamente accolti nella nostra comunità.

L’iniziativa dal titolo giornata nazionale della gentilezza ai NUOVI NATI è alla sua seconda edizione in diversi comuni italiani, la prima per il Comune di Oratino, ed è promossa dal Coordinamento Nazionale “Costruiamo Gentilezza”.

Considerati gli accadimenti degli ultimi giorni che ci spingono a riflettere sull’importanza di supportare iniziative di sensibilizzazione su un tema importante come quello della pace, abbiamo deciso di condividere il motto del Coordinamento Nazionale “Costruiamo Gentilezza per vivere in un mondo di pace”, installando una cassetta postale all’ingresso della casa Comunale dove chiunque potrà imbucare una lettera per esprimere pensieri riflessioni ed opinioni in merito .

La Preside dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Ripalimosani, di cui la nostra scuola elementare fa parte, ha accolto l’invito a partecipare all’iniziativa cosicché anche gli alunni consegneranno il proprio messaggio “di pace” oltre ad essere gli artefici delle” chiavi della gentilezza” destinate ai neonati, preparate con materiale di riciclo.

Sarà il nostro e il loro modo per esprimere vicinanza al popolo ucraino così duramente colpito dalla guerra, ma soprattutto verso i bambini ucraini a cui è stato tolto il diritto di vivere serenamente facendo le cose che dovrebbero poter fare tutti i bambini del mondo perché purtroppo, sono ancora tanti, troppi i paesi coinvolti in conflitti che vedono soprattutto i più piccoli e le donne subirne le conseguenze peggiori.

I messaggi, le lettere i disegni verranno letti ed esposti nel corso dell’iniziativa in programma, ma sarà sicuramente un momento di confronto e di riflessione e ci aiuterà a capire l’importanza del sentirci comunità mettendo al primo posto il rispetto degli altri.

L’appuntamento è quindi fissato per il 19 marzo alle ore 11,00 in Piazza Rogati ad Oratino ed in caso di mal tempo si svolgerà, secondo le prescrizioni vigenti in materia di Covid, nell’Auditorium comunale.